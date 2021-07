Lukaku pronto a tornare dalla sua Inter: “È ora di andare a casa adesso”

Il calciatore nerazzurro scrive sui social che sta per tornare ad allenarsi con la squadra che gli ha fatto realizzare il sogno di vincere lo scudetto

In pratica un annuncio. Lukaku sta tornando. Si allenerà alla Pinetina da domani e le sue parole sui social non lasciano spazio a dubbi su quanto consideri quella casa sua. L'Inter è la sua prossima destinazione, la squadra con cui è diventato da poco Campione d'Italia lo aspetta.

Su Twitter ha postato una foto degli ultimi momenti in vacanza e ha scritto: «Ultimi momenti in piscina. Ho dovuto dire agli amici che ho visto in vacanza: 'È ora di andare a casa adesso'». L'Inter lo aspetta a braccia aperte.