Lukaku potrà tornare utile alla causa di Inzaghi. Con lui in forma, forse l’Inter…

Romelu Lukaku vuole riscattare una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni. Il belga, che con 24 gol era stato il trascinatore del gruppo scudettato di Conte due anni fa, non è stato più lo stesso dopo l'esperienza al Chelsea. "Complici anche gli infortuni, ben dodici le gare saltate in A e un solo gol realizzato, oltre a un assist servito a Lautaro, nelle altre 9", sottolinea il Giornale.

"I venti minuti nel derby con il Milan hanno mostrato un giocatore in buona condizione che certamente potrà tornare utile alla causa di Inzaghi nella parte conclusiva della stagione. Con lui in forma forse l'Inter avrebbe potuto ribaltare quello 0-1 incassato in casa dall'Empoli".