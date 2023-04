Inter, Lukaku cecchino infallibile: il dato sui rigori è impressionante

Ancora un rigore, ancora un gol. La certezza è ormai granitica: se Lukaku si presenta sul dischetto, la rete è assicurata. Leggere i numeri per credere: come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il belga è arrivato a 19 gol su altrettanti rigori calciati. Si legge:

"Questione di testa Certo, magari Romelu avrebbe preferito partire dall’inizio perché uno come lui, in notti così, vuole essere protagonista. Ma ora conta l’Inter, conta la vittoria. E conta l’ennesimo rigore trasformato in questo suo percorso straordinario dagli undici metri in nerazzurra: 19 reti su 19 trasformazioni".