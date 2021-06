In Belgio parlano di Lukaku in maniera insolita: “Lo definiscono angelo tra i diavoli”

La stampa belga ha raccontato che c'è chi ha cominciato a pensare a Big Rom come un modello, un esempio

Il modello della fede cristiana 2.0. "L'angelo tra i diavoli". In Belgio si parla di Romelu Lukaku un'ora si e l'altra pure. Lo adorano e sanno tutto di lui, sono attenti a tutto quello che fa. È uno dei protagonisti principali della Nazionale e, neanche a dirlo, gol e prestazioni hanno già fatto la differenza all'Europeo. Nel suo Paese questa volta però parlano di lui per un motivo insolito.

E si legge inoltre: "I Red Devils hanno aggiunto un dodicesimo uomo. La Chiesa cattolica ammette di essere una fervente sostenitrice di Romelu Lukaku, definendolo addirittura un "angelo tra i diavoli". Eppure i leader della Chiesa nel nostro paese devono ammettere che non guardano le partite con una sciarpa tricolore attorno al collo. Se la guardano. Ma pregano che si vinca. Ci sono poche possibilità che Lukaku diventi presto lo stendardo della chiesa nelle Fiandre e che la sua foto venga utilizzata nelle campagne pubblicitarie per attirare la gente in Chiesa. Ma vedono in lui un esempio...".

Impegnato, impegnatissimo su tutti i fronti quando ci sono da difendere i diritti di qualcuno. Si fa apprezzare per il carattere altruista e forte. Non sappiamo se la Chiesa in Belgio consideri davvero Big Rom un modello, così dicono. Non c'è da stupirsi in realtà. Perché pure gli interisti pensano di lui che sia stato un dono del cielo.