Lukaku a Cobham si allenerà da solo: “Chelsea fermo: Rom giocherà altrove”

Continua la telenovela legata al futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti è ormai fuori dai piani dell'Inter e aspetta la Juventus, ma oggi si presenterà al centro sportivo del Chelsea. Spiega il Corriere dello Sport: "Ma i contratti sono contratti e Lukaku adesso ha diritto di allenarsi. Anche se non lo farà con il gruppo, bensì in disparte con altri giocatori in partenza, come Hakim Ziyech e Pierre-Emerick Aubameyang (atteso pure lui in giornata). E dal Chelsea fanno sapere che in ogni caso Big Rom non partirà per la tournée pre-campionato negli Stati Uniti, ma resterà a Cobham in attesa di collocazione.