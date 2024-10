Le parole del giocatore del Napoli al TG1 in occasione della gara tra Italia e Belgio che lui non ha giocato per rimanere a disposizione del tecnico e continuare la sua preparazione

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 15:31)

In occasione della gara dell'Italia contro il Belgio, poi finita due a due, ieri il TG1 ha intervistato uno dei grandi assenti della partita, l'ex attaccante dell'Inter e oggi giocatore del Napoli, Romelu Lukaku. «Ho pensato che rimanere con la mia squadra fosse meglio per me per lavorare perché anche nella scorsa stagione non avevo fatto ritiro e l'ho pagato», ha messo in evidenza nell'intervista.