"Conte è stato uno dei primi a credere in me, un maestro di calcio che mi ha lasciato tanto. Quell'anno il Bari era stato costruito per vincere il campionato, in rosa c'erano attaccanti forti ma lui mi ha sempre tenuto in considerazione nonostante venissi dalla C2. Lui mi ha voluto anche quando era a Siena in Serie B, per sostituire Immobile che andò a Grosseto; e anche quella volta conquistammo la promozione".