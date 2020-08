EDICOLA TS – No, così no! Lukaku condanna l’Inter alla sconfitta. Conte: parole d’addio

“No, così no!”. E’ questo il titolo scelto da Tuttosport in edicola sabato 22 agosto 2020 per commentare la sconfitta dell’Inter per 3-2 nella finale di Europa League contro il Siviglia. “Proprio Lukaku, che aveva firmato l’1-0 su rigore, condanna l’Inter alla sconfitta nella finale di Colonia: deviazione decisiva per il 3-2 che consegna l’Europa League al Siviglia per la sesta volta”. Tuttosport, poi, commenta anche le parole di Conte: “Conte: parole d’addio!”. Spazio anche al mercato, con Dzeko ad un passo dalla Juventus: “Higuain fuori, Dzeko c’è. Il romanista è ad un passo”.