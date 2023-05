TS – Lukaku al top, errori clamorosi lontani: cosa c’è dietro la rinascita

Riecco il vero Lukaku

“Il belga è diventato un apriscatole cruciale delle partite di Serie A divenute stregate per la difficoltà dell’Inter a capitalizzare le tantissime occasioni create. Anche grazie a questo cambiamento è partito il filotto di cinque vittorie consecutive in campionato. Il numero 90 ha contribuito con cinque gol nelle ultime cinque giornate, oltre che con tre passaggi vincenti: grazie alla doppietta al Sassuolo ha segnato per la prima volta in due turni consecutivi di campionato in questa seconda avventura italiana. In Champions League ha ceduto la vetrina a Dzeko, ma è risultato comunque decisivo con i gol a Porto e Benfica, impreziositi da un lavoro importantissimo per difendere ogni pallone e consentire ai compagni di rifiatare di fronte alle offensive avversarie.