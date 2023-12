Brambati: “Milan, gestione sbagliata. Tra Vlahovic e Lukaku per vincere prendo…”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato in vista del weekend di Serie A e in particolare di Juventus-Roma

"Non so niente di questa cosa, sono abbastanza sorpreso dal presente del Milan. Oggi si dice che deve tornare sul mercato dopo che in estate ha speso tanto per tanti acquisti. Tornare sul mercato oggi vuol dire aver sbagliato anche la gestione”.