Graziani: “Lukaku? All’inizio lo vedevo goffo, non pensavo che in questa Inter potesse…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Graziani si è detto stupito in positivo dalla prima stagione all’Inter di Romelu Lukaku, che ex l’ex attaccante non pensava potesse essere così decisivo da subito in nerazzurro. Ecco le sue parole:

“Ci può stare che ogni tanto un giocatore possa abbassare le sue potenzialità, anzi, io non pensavo potesse essere così forte in questa Inter. Io lo vedevo inizialmente un po’ goffo ma poi si è adattato alla grande nel campionato italiano, ha trovato una forma fisica eccezionale. Quando parte in solitaria palla al piede non lo fermi. Anche se non ha segnato contro la Juventus, non credo che si possa ritenere negativa questa sua prima stagione in nerazzurro“.

(Fonte: TMW Radio)