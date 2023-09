Lukaku e i versi social: “Mi hanno insultato. È questa la put** di una verità”

Ovviamente pensa di avere ragione. Romelu Lukaku ha scelto di non rispondere più all'Inter quando il club nerazzurro aveva trovato l'accordo con il Chelsea per la sua permanenza a Milano e si è scoperto poco dopo che il suo avvocato era ormai pronto a portarlo alla Juventus. Peccato che poi i contatti con la società bianconera non si siano concretizzati e alla fine è arrivata la Roma di Mourinho come nuova occasione in Serie A.