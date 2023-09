Giornale: “Come si fa a dire che l’Inter è più forte rispetto a quella di Istanbul?”

L'infortunio di Marko Arnautovic è una brutta tegola in casa Inter , con Simone Inzaghi che resta con soli tre attaccanti. E Il Giornale, nella sua edizione odierna, torna sul reparto dell'anno scorso e lo confronta con quello attuale: "Inzaghi sa bene come le fortune del suo attacco dipendano innanzi tutto da Lautaro Martinez, a Empoli peraltro nella più grigia versione di stagione.

Là dove c’era Lukaku oggi c’è Thuram, e per adesso tutto bene. Sanchez ha preso il posto di Correa, e siamo lì, Arnautovic quello di Dzeko. E si è pure infortunato: come si fa a dire che questa Inter è più forte di quella che è arrivata in finale di Champions? Come si può pensare che Inzaghi sia obbligato a vincere il campionato? Può correre, e correrà. Ma è presto per dare ogni cosa per scontata".