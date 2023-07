SM – Lukaku priorità Inter: ecco l’offerta per il Chelsea

Lukaku è la priorità e Marotta ci sta lavorando, come ha spiegato Antonello . L'offerta - sottolinea anche SportMediaset - è pronta e sarà formalizzata in questa settimana. Inzaghi e i suoi cominceranno a lavorare alla Pinetina a partire dal 13 luglio e l'attaccante belga vorrebbe presentarsi in ritiro dal primo giorno. L'offerta per il Chelsea consisterebbe in un prestito oneroso di cinque mln e 30 mln per il diritto di riscatto.

Al primo incontro con il club inglese, Ausilio aveva chiesto il giocatore in prestito e si era ritrovato davanti il no dei londinesi che vogliono cedere in maniera definitiva il calciatore.Se ne parlerà in un incontro, in video conferenza con i dirigenti Blues: Lukaku è in Italia, in Sardegna. Si allena e si rilassa in attesa di avere certezze sul suo futuro che lui vorrebbe ancora nerazzurro.