Sconcerti: “Oggi Lukaku è di gran lunga il miglior centravanti al mondo”

Il pensiero di oggi del giornalista su Calciomercato.com riguarda l'attaccante dell'Inter e in particolare le prime punte nel mondo

Mario Sconcerti dice la sua sugli attaccanti oggi in circolazione in tutto il mondo. Su Calciomercato.com, il noto giornalista ha parlato così del centravanti moderno.

“E’ tempo di chiedersi perché sono sempre meno i grandi centravanti. Non parlo di Mbappé o Isak, Embolo, quelli sono attaccanti puri, non grandi centravanti. Parlo della genia Ibrahimovic, quella di Lewandoski, Dzeko, Giroud, Higuain, Cavani, Suarez, tutti ormai vecchi senza ci sia stato un ricambio. [...] Il migliore attuale è di gran lunga Lukaku, il nuovo viene da Haaland e Vlahovic. Perché sta scomparendo un mestiere? Credo sia colpa del gioco sempre più manovrato e palla a terra. Non è un difetto, ma forma giocatori diversi. La predisposizione al possesso ha definitivamente orientato il gioco sui centrocampisti. Oggi il calcio è fatto da dieci mezz'ali, possibilmente di qualità, ognuno nel suo spazio. Il centravanti ha il compito più di smistare che di concludere. Quindi diventa un’altra cosa. E’ un problema reale perché è di tutti i paesi. E’ come fosse finita una scuola", conclude Sconcerti.