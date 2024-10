Conte: “Napoli primo? Qualche furbetto mette pressione. Chi ha voluto la bici ora…”

In conferenza, oggi Antonio Conte ha parlato anche del momentaneo primo posto del Napoli in Serie A. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore: "Primato? È un vantaggio o no giocare prima? È un vantaggio se vinciamo col Como, ma non abbiamo ancora vinto (ride, ndr). Saremo i primi a giocare e quindi avremo la possibilità vincendo di rimanere in testa alla classifica. Conta poco ora essere primi, ma conta mettere i 3 punti in classifica, quello sì. Tutte le partite vanno giocate e sono difficili, soprattutto per noi che siamo a inizio percorso. Vincere sarebbe importante.