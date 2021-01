Repubblica su Lautaro e Lukaku: “I peggiori in campo prima dei gol. Romelu invisibile e…”

Vittoria netta e agevole per l’Inter che surclassa 4-0 il Benevento e resta in scia del Milan. L’edizione odierna di Repubblica, però, ha analizzato il rendimento di Lautaro e Lukaku, che si sono sbloccati dopo 4 partite senza segnare:

“L’Inter ha giocato come su un piano inclinato e i gol sono arrivati per inerzia anche se i due attaccanti, prima di segnare, erano stati i nerazzurri peggiori, come disconnessi dal resto della squadra anche a livello di concentrazione. Poi un rimpallo ha messo Lautaro, che nel primo tempo aveva sbagliato e pasticciato, in condizione di segnare il 2-0, poi Montipò ha sparacchiato un rinvio addosso all’argentino che l’ha data a Lukaku (fin lì invisibile: stava giocando in maniera malmostosa) per il 3-0, poi il belga ha ricevuto da Sanchez nel cuore di una difesa spalancata e ne ha fatto ancora uno, consentendo a Conte una gestione ottimale delle forze”.