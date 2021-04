Lukaku-Koulibaly, scontro tra titani. “Compito di Kalidou arduo: Rom non è solo fisico”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza e propone un confronto tra Lukaku e Koulibaly, uno dei duelli di Napoli-Inter

Matteo Pifferi

"Fisicamente possenti. In due muovono 190 chili di muscoli, una quantità impressionante. Il confronto fra loro potrebbe rivelarsi determinante per decidere chi tra Napoli e Inter vincerà stasera". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra Lukaku e Koulibaly, uno scontro tra titani che sarà decisivo nelle sorti dell'una e dell'altra squadra. "È arduo il compito di Kalidou Koulibaly. Toccherà a lui, infatti, provare a limitare le giocate di Romelu Lukaku, il gigante nerazzurro, il vice capocannoniere del campionato, che staziona a quota 21 reti, a meno 4 dal primo posto di Cristiano Ronaldo", aggiunge poi il quotidiano.

Non solo fisico

Sfida fisica ma non solo perché Lukaku è dotato di una progressione dirompente mentre il difensore napoletano punta più sullo scatto breve. "Il nazionale belga è leggermente avvantaggiato nel gioco aereo, per quei tre centimetri in più che conta in altezza. Insomma, sarà un confronto di forte intensità e molto dipenderà anche dalla scelta che faranno i due allenatori, se prediligeranno l’iniziativa o l’attesa. La classifica, sotto certi aspetti, impone al Napoli di attaccare, di provare ad abbattere il muro nerazzurro: servono punti pesanti in questa lotta per entrare nei primi quattro posti per poter partecipare alla Champions", rimarca poi La Gazzetta.

Il precedente

Lukaku, invece, punta a raddoppiare la grandissima prestazione che fece a gennaio 2020, con tanto di doppietta nel 3-1 dei nerazzurri. "Quella sera, però, Koulibaly non era in campo, seguiva la partita dalla tribuna perché infortunato. Gattuso preferì spostare Di Lorenzo al fianco di Manolas non avendo a disposizione nemmeno Maksimovic. E la notte di Napoli venne completamente oscurata dal terzo gol di Lautaro, che scosse non poco l’ambiente napoletano". La Lu-La stasera ha le luci dei riflettori puntate perché un successo a Napoli renderebbe lo Scudetto sempre meno sogno e sempre più realtà.