Lukaku bersagliato dai tifosi della Juve, Locatelli: “Il razzismo è follia”

Se da un primo momento alcuni calciatori della Juventus avevano attaccato Lukaku per aver 'provocato' i tifosi bianconeri all'Allianz Stadium dopo il gol segnato (vedi Danilo e Perin), nella giornata di oggi alcuni di loro hanno detto la loro contro i cori razzisti.

Manuel Locatelli, per esempio, centrocampista italiano della Juve, ha ripreso le parole del club bianconero - che ha parlato di collaborazione con le forze dell'ordine per individuare i responsabili degli insulti al giocatore interista - per schierarsi contro i razzisti negli stadi.