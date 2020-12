Lukaku e Mertens, derby belga: amici e partner in Nazionale, compagni mancati all’Inter

La sfida di questa sera tra Inter e Napoli sarà l’occasione per vedere uno di fronte all’altro Romelu Lukaku e Dries Mertens: un derby in salsa belga, una sfida tra due compagni di Nazionale che avrebbero potuto giocare insieme anche con la squadra di club. Il Corriere dello Sport ripercorre la vicenda: “Da un lato Romelu, dall’altro Dries. Un amico, un diavolo d’attaccante del Belgio proprio come lui e oggi un avversario. Che però avrebbe anche potuto ritrovarsi nell’Inter: nel bel mezzo della trattativa per il rinnovo con il Napoli, con il contratto in scadenza e in pieno lockdown, a un certo punto Mertens valutò anche la lusinghiera proposta dell’Inter. A dirla bene, Lukaku provò a metterci del suo per convincerlo a scegliere Milano, ma poi è finita che l’uomo dei record ha scelto il cuore e un’altra tappa del viaggio nella storia azzurra“.