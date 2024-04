«Mi è piaciuta la gestione del pallone, che è stata per 65-70 minuti molto buona. Abbiamo tenuto bene palla per portare fuori loro per poi uscire nelle zone che sapevamo poter essere sguarnite e poi avevamo bisogno di verticalizzare. Per me la miglior prestazione di Lukaku da quando sono qui, ci ha aiutato a salire, ha fatto bene le sponde. A volte valutiamo gli attaccanti in base ai gol segnati. Ma oggi ha fatto la gara che voglio sempre da lui, gli avevo parlato e questo è quanto gli ho chiesto». Così Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato della prestazione del belga nell'andata dei quarti di Europa League giocata a San Siro contro il Milan.