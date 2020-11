Inter, Darmian favorito su Hakimi. Lukaku in panchina, poi la Nazionale: la speranza è che…

C’è anche qualche buona notizia per Conte in vista della sfida di oggi pomeriggio in casa dell’Atalanta. Il tecnico recupera Skriniar che dovrebbe partire titolare e Lukaku che dovrebbe partire dalla panchina. Sulla fascia destra il favorito sembra essere Darmian su Hakimi e in attacco con Lautaro spazio a Sanchez.

Come riporta La Gazzetta dello Sport “Lukaku partirà dalla panchina. E poi andrà in nazionale: l’Inter, in contatto con la federazione belga, si aspetta un impiego contenuto”.