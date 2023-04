CorSera – Lukaku, non c’è precedente Lookman: ecco perché. Nessun ricorso per Handanovic

Dopo quanto accaduto nei minuti finali di Juve-Inter e nel post partita, ora si attendono le decisioni del Giudice Sportivo che arriveranno in giornata. Sarà squalificato Lukaku , una volta estratto il cartellino rosso non si può giocare la partita successiva. E con lui anche Handanovic.

"Oggi si pronuncerà il Giudice sportivo. Inzaghi, a caldo, aveva chiesto la cancellazione della seconda ammonizione di Lukaku. L’esultanza del belga, saluto militare con dito indice davanti alla bocca, era già stata proposta il 24 marzo contro la Svezia. Chissà se Romelu l’ha mostrata volontariamente alla curva juventina, che lo aveva odiosamente messo nel mirino. L’arbitro Massa, a cui la partita è sfuggita di mano anche se il designatore Rocchi lo ha promosso, ha considerato il gesto provocatorio. Il giocatore sarà fermato per un turno. E l’Inter non farà ricorso. Il precedente dell’atalantino Lookman, lo scorso 9 ottobre, non fa testo perché quel cartellino giallo nel referto è rimasto tale. L’Inter non dovrebbe presentare reclamo neppure per Handanovic perché saggiamente intende separare il razzismo dalle risse da saloon e così evidenziare la gravità di quanto accaduto a Big Rom", aggiunge il quotidiano.