"Il giocatore è perfettamente in linea con le stagioni in cui è stato allenato da Conte all’Inter. Lukaku è l’attaccante ideale per Conte e lui è l’allenatore ideale per il belga che quando è arrivato in città era stato definito paracarro o frigorifero. Questo nonostante stesse determinando fin dalla prima giornata. C'era scetticismo sulla sua condizione fisica ma il giocatore ha zittito tutti. Specie dopo la Juve: ha ritrovato giusta forma fisica si è assunto responsabilità di essere leader del Napoli, sta rispondendo alla grande rappresentando l’integrazione tra la vecchia guardia e la nuova guardia. Così il Napoli continua ad essere primo", ha sottolineato l'inviato del canale satellitare.