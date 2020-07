Lukaku, Milito nel mirino. Tre gol per raggiungere il Principe: vuole il podio dei bomber dell’Inter

Dopo il gol da subentrato contro la Roma, Lukaku è pronto per riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dell’Inter. Svanito lo scudetto, rimane l’Europa League per la squadra di Conte e per Romelu ci sono altre gare per incrementare il suo bottino. Nel mirino del centravanti ci sono i 30 gol di Diego Milito nella stagione del Triplete. Al momento Lukaku è a quota 27 reti stagionali ed è già nella top ten dei migliori bomber dell’Inter in una stagione singola dal 1980.

In testa a questa classifica c’è Samuel Et0’o che nel 2010-11 riuscì ad arrivare a quota 37 reti, seguito da un altro grandissimo come Ronaldo il Fenomeno che si fermò a 34. Per Lukaku complicato raggiungere questi due mostri sacri, ma il podio potrebbe essere facilmente raggiungibile dal belga. “In questo finale di stagione un po’ pazzo, con le difese spesso allegre e gli arbitri generosi nella concessione dei calci di rigore, Lukaku ha tutte le possibilità per scalare una classifica che lo vede al momento all’ottavo posto in coabitazione con Christian Vieri, autore pure lui di 27 gol nella stagione 2002-03. Fra Milito a quota 30 e Lukaku, ci sono altri quattro bomber della storia recente nerazzurra. A 28 si trovano Aldo Serena (’88-89) e Adriano (’04-05), mentre a 29 ecco la coppia Mauro Icardi (’17-18, tutti in campionato) e Zlatan Ibrahimovic (’08-08)”, si legge su Tuttosport.