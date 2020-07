Lukaku, due squilli e sarà record. Romelu si riprende l’Inter ed è pronto ad accontentare Conte

Dopo la panchina col Brescia, Romelu Lukaku si riprenderà stasera contro il Bologna la maglia da titolare. L’attaccante insegue un doppio obiettivo, prima collettivo e poi individuale.

“Di nuovo al centro di tutto, perché in fondo è intorno a lui che ruota il mondo Inter quest’anno. Romelu Lukaku si riprende il suo posto, nel cuore dell’attacco nerazzurro, per portare avanti la sua doppia missione. C’è un obiettivo di squadra da continuare a inseguire, tutti insieme, mostrando la voglia di non mollare neanche di un centimetro, come chiede Antonio Conte, perché la sua Inter vuole e deve sentirsi in corsa fino alla fine. E poi c’è un traguardo personale da provare quantomeno ad avvicinare, col record di gol in una stagione distante appena due lunghezze. A Romelu mancano due reti per eguagliare le 27 marcature realizzate due anni fa alla prima esperienza con il Manchester United. Due, come i palloni mandati alle spalle di Skorupski nel match d’andata al Dall’Ara”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“La scorsa estate ha scelto l’Inter per tornare a sentirsi indispensabile e al centro del progetto, dopo gli ultimi sei mesi a Manchester da attaccante di scorta. Romelu ha bisogno di avvertire la fiducia dell’ambiente per dare il meglio di sé. È la storia della sua carriera a confermarlo. All’Everton è stato un continuo migliorarsi, di stagione in stagione: 16 reti al primo anno, 20 al secondo, 25 al terzo e 26 al quarto. Allo United è arrivato da star, per un affare da 85 milioni di euro. Ed è lì, con Mourinho, che ha messo il record personale, toccando le 27 reti stagionali. Un record che Romelu vuole migliorare subito, al primo tentativo da leader nerazzurro nell’anno in cui ha riscritto la storia della nazionale belga, sfondando il muro dei 50 gol. Perché l’avventura all’Inter è già impressionante così, essendo riuscito in pochi mesi a migliorare i numeri dei grandi del passato come Vieri e Ronaldo il Fenomeno, superato come numero di gol realizzati nelle prime 25 giornate. Si dice spesso che i record si fanno per essere superati. Romelu vuole migliorare se stesso e gettare le basi per il futuro, per essere l’uomo copertina quando l’Inter tornerà ad alzare trofei”, aggiunge il quotidiano.