Lukaku, contro Ribery la sliding door per eccellenza. GdS: “Dopo quella partita di 7 anni fa…”

L’Inter ospita la Fiorentina di Ribery a San Siro nel match valido per la quartultima giornata di campionato. La Gazzetta dello Sport ripropone una sfida particolarmente significativa che ha visto protagonista Lukaku proprio contro Ribery. “Trenta agosto 2013, Sinobo Stadium di Praga: chissà se oggi, entrando in campo e trovandosi di fronte Franck Ribery, Romelu Lukaku ripenserà a quella sera di fine estate di sette anni fa”, si chiede la Rosea. Era la Supercoppa Europea tra Bayern di Guardiola e Chelsea di Mourinho. Lo Special One, sul punteggio di 2-1 per i Blues, schiera il giovane Lukaku, il Bayern trova il 2-2 e poi, ai rigori, è proprio Rom a sbagliare l’ultimo tiro, con la parata di Neuer che regala il titolo ai bavaresi.

“Rom è inconsolabile a bordo campo. È una delle sliding doors della carriera di Rom. Forse la sliding door per eccellenza. Lukaku non metterà più piede in campo con il Chelsea. Due giorni dopo Mourinho lo lascerà andare in prestito all’Everton, club nel quale il belga spicca il volo: «Si chieda perché ora gioca lì e non più con noi», dirà sibillino il tecnico portoghese più avanti. Il tempo ha ricomposto il rapporto tra i due. Ma quella notte resta amaramente indimenticabile: l’attaccante non ha più vinto un trofeo. Colpa di quel rigore”, aggiunge poi La Gazzetta dello Sport.