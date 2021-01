Orsi: “Inter, Lukaku non avrebbe fallito quel rigore. Se ne sbagli 8 su 12…”

Nello studio di “Calciomercato – L’Originale”, Nando Orsi è tornato sulla sconfitta dell‘Inter a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri:

“L’Inter si appoggia molto su di lui, ma penso che sia stata la fortuita la sconfitta senza di lui. Anche se penso che Lukaku quel rigore non l’avrebbe sbagliato. Sanchez? Non gioca sempre, c’era un’occasione importante e magari l’allenatore vuole darti fiducia. Se ne sbagli 8 su 12 non sei più sicuro. In sede di decisione io lo score me lo sarei guardato“.

(Fonte: Sky Sport)