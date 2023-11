Lukaku, dopo il ko a San Siro il primo rigore sbagliato in A. Con l’Inter aveva sempre segnato

Non sono giorni facili per Romelu Lukaku, reduce dalla dolorosa sconfitta a San Siro contro l'Inter: primo rigore sbagliato in Serie A

Non sono giorni facili per Romelu Lukaku, reduce dalla dolorosa sconfitta a San Siro contro l'Inter, quando si era ripresentato con la Roma da grande (e odiato) ex della partita contro i nerazzurri. Nella partita dell'Olimpico tra Roma e Lecce, infatti, l'attaccante belga ha sbagliato il rigore che avrebbe portato i giallorossi in vantaggio.