Repubblica – Lukaku, con la Roma è amore vero: già 8 gol segnati, ora l’Inter

In attesa di tornare a San Siro per la prima volta da avversario, Romelu Lukaku si prepara alla sua maniera: segnando. L'attaccante belga è andato in gol anche ieri sera contro lo Slavia Praga, confermando il suo ottimo inizio con la Roma: 8 reti nelle prime 10 gare ufficiali tra campionato ed Europa League.

Il feeling con il mondo giallorosso è stato immediato e si consolida giorno dopo giorno, come scrive Repubblica: "Superata di slancio l'infatuazione, tra Romelu Lukaku e la Roma è amore vero. In meno di due mesi hanno già superato la fase più difficile dell'amore, quella del tempo. Più facile se sei un calciatore da otto gol nelle prime dieci partite in maglia giallorossa. Perché Monza è stata l'eccezione che conferma la regola: Lukaku segna ogni partita. Per lui terzo gol su tre partite in Europa League, praticamente il suo salotto di casa, con una striscia aperta di diciotto gol consecutivi nelle ultime quattordici partite giocate. L'uomo a cui Mou non rinuncia mai (ieri gli ha concesso otto minuti di riposo), trascinante e decisivo anche con lo Slavia Praga. [...] Da oggi ci sarà tempo di pensare ai fischietti dei tifosi dell'Inter che domenica aspettano Romelu, al ritorno da avversario".