Inter, il grande giorno è arrivato: Lukaku torna a San Siro. Pronta l’accoglienza dei nerazzurri

"Il giorno sul calendario è cerchiato in rosso dallo scorso 31 agosto, giorno in cui si consumò definitivamente il grande tradimento di Romelu Lukaku al popolo interista. Un tradimento che in realtà aveva radici lontane e che ha toccato picchi inimmaginabili per i sostenitori dell’Inter. Quando il club cercava in tutti i modi di riportarlo “a casa”, big Rom flirtava con la Juve e non rispondeva ai suoi ormai ex compagni. Da quel giorno, insomma, Lukaku è diventato il nemico numero uno dell’Inter e dei suoi tifosi. Domenica il belga torna per la prima volta al Meazza da avversario. E allora la Curva Nord sta preparando una caldissima accoglienza. Impossibile rimanere indifferenti dopo l’affronto estivo, così la tifoseria ha annunciato la presenza di 30 mila fischietti che serviranno da “benvenuto” per il nazionale belga", si legge su La Gazzetta dello Sport.