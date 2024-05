Grazie ad un gol di testa di Romelu Lukaku al 79', la Roma vince 1-0 contro il Genoa e certifica il sesto posto in classifica con una giornata di anticipo.

La Roma, infatti, sale a 63 punti in classifica, a -3 dall'Atalanta che ha una partita in meno e gli scontri diretti favorevoli sui giallorossi che, a loro volta, hanno tre punti e gli scontri diretti a proprio favore sulla Lazio settima. Per questo la Roma è destinata all'Europa League a meno che l'Atalanta arrivi quinta e vinca l'Europa League mercoledì nella finale contro il Leverkusen.