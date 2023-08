Sky – Lukaku alla Roma, il prestito costerà 7 mln. Ecco l’ingaggio finale

Ieri Romelu Lukaku è atterrato a Ciampino per iniziare la sua avventura alla Roma. Sky Sport ha riportato i dettagli dell'affare tra il club capitolino e il Chelsea:

"La Roma verserà 7 milioni al Chelsea per il prestito oneroso di Romelu Lukaku. In giallorosso l'attaccante percepirà uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione (9 milioni lordi con il decreto crescita", si legge su Sky Sport. Lukaku ha svolto stamattina alcuni test fisici e nel pomeriggio si è allenato a Trigoria. Domani verrà annunciato ufficialmente come nuovo giocatore della Roma.