Frattesi scalpita, ma Inzaghi non l’ha dimenticato. Progetto chiaro per lui in questa Inter

"Nell'esordio stagionale Inter-Monza, Frattesi ha giocato dieci minuti più recupero, inserito all'80' al posto di Lautaro Martinez. A Cagliari, invece, il minutaggio è salito a 19 con l'ingresso al 71' - questa volta ruolo su ruolo - al posto di Nicolò Barella. È di fatto lo stesso trattamento riservato a Marko Arnautovic, Juan Cuadrado e Carlos Augusto, mentre Stefano Sensi e Yann Bisseck hanno registrato una sola presenza. Insomma, non il massimo per chi sperava in un exploit immediato. Le rotazioni del precampionato, però, hanno raccontato con evidenza quanto l'idea sia quella di farne a lungo termine un titolare a tutti gli effetti in una formazione a cui non ne basteranno certo undici, con il doppio impegno settimanale. Nessuna fretta, però. In questo caldo calcio d'agosto Inzaghi si è infatti affidato all'impalcatura dello scorso anno e non si può dire che non abbia avuto ragione", analizza Gazzetta.it.