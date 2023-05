Lukaku, il Sassuolo ti porta bene: 4 gol nei 4 precedenti. E nell’ultimo mese…

"Big Rom ragiona sempre per il gruppo. Tanto più che, da un mese, tutto sta funzionando alla grande. Ecco perché continuerà ad andare avanti per la sua strada, dando sempre il massimo, che giochi dall'inizio o che dia il cambio ad un compagno. [...] Il gigante di Bruxelles comincerà a tirare spallate alla difesa del Sassuolo dal primo minuto. Perché conquistare altri 3 punti avvicinerebbe parecchio la qualificazione alla Champions. Peraltro, in passato, la squadra neroverde gli ha portato piuttosto bene: 4 reti in 4 incroci".