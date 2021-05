Lukaku, due anni fa la scintilla: “Mai visto Conte come in quel 9 agosto”

La Gazzetta dello Sport di oggi ha sottolineato il grandissimo legame che intercorre tra il tecnico dell'Inter e l'attaccante

Questo il focus: "Per capire il perché di questa scintilla, in fondo, basterebbe ripartire dai dettagli. Riavvolgere il nastro e tornare al 9 agosto di due estati fa: primo abbraccio tra i due davanti alla tv del club, mai visto Conte così sorridente. Quasi emozionato per il desiderio finalmente esaudito. La voglia di allenarlo veniva da lontano, dall’Inghilterra. Conte voleva Big Rom già ai tempi del Chelsea, dopo averlo affrontato – e battuto – con la sua Italia all’Europeo 2016. E il retroscena di quel primo appuntamento a Londra fu raccontato poi dallo stesso Romelu: Hazard fece da intermediario, dando il numero al d.s. del Chelsea e poi, a sorpresa, all’incontro si presentò anche Antonio. «Combatterei fino alla morte per lui», ha detto di recente Lukaku a La Tribune. E vuole continuare in prima linea in battaglia, ancora per un po’.