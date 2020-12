C’è un fatto che Lukaku non concepisce: “Ha davvero sconvolto l’Inter quando ad Appiano…”

Romelu Lukaku è senza dubbio l’uomo in più dell’Inter di Antonio Conte. Per gol, personalità, leadership, cultura del lavoro e atteggiamento generale. Un modo di fare e di porsi che ha letteralmente sconvolto il mondo nerazzurro fin dai primi giorni dal suo arrivo dal Manchester United. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

“Alla fine la corte si trasforma in matrimonio e il mondo nerazzurro viene subito sconvolto dall’impatto del gigante belga sul pianeta Inter. Sorrisi, cortesia, disponibilità, grande cultura del lavoro. E poi i gol, che arrivano come mai prima (…). Ma è solo l’inizio: uno come Lukaku non conosce la parola “accontentarsi” e non ne concepisce il significato. Lavorare sempre, per migliorarsi e vincere“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)