Lukaku, forma e serenità ritrovata. E il merito è anche della nuova fiamma Megan

"Lukaku da sempre recinta la sua vita privata, la protegge come fa con ogni pallone. Difficile strappargli indiscrezioni o conferme, il gossip qui non sfonda perché lui non accetta intrusioni. L’artista giunonica non era passata inosservata in questi luoghi, anche perché lei stessa ha seminato foto milanesi sui social. Poi ecco gli scatti rubati alle nozze da favola del Toro con Agustina: si vedono l’uno accanto all’altra a cena, poi mano nella mano lungo il Lago. Galeotta fu Roc Nation, l’agenzia di cui fa parte anche la cantante. Se il centravanti belga è tornato ai livelli di un tempo si deve, sì, alla ritrovata esplosività fisica, ma qualcosa avrà influito anche questa nuova serenità privata".