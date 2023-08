Lukaku, Roma anche per Mourinho. Juve bloccata da Vlahovic, per il Milan troppo ingombrante

Il centravanti belga sta per dire sì alla Roma e torna in Serie A dopo la doppia avventura con la maglia dell'Inter

"Manca il sì definitivo di Lukaku, rimasto a Bruxelles e in teoria orientato ad aspettare ancora 24 ore prima di fornire l’avallo definitivo all’operazione. Ma a Roma, anche grazie al fattore Mourinho, si respira fiducia. Ieri mattina una news rimbalzata dall’Inghilterra genera un entusiasmo sfrenato sul web: il Chelsea, fino a quel momento deciso a privarsi del belga solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 40 milioni messi sul piatto dall’Al Hilal, apre alla possibilità del prestito. A due condizioni: puro ma molto oneroso; in alternativa con l’obbligo di riscatto. La Juventus, senza la preventiva uscita di Vlahovic, ha le mani legate sul mercato e il Milan ritiene il belga un profilo troppo ingombrante per lo spogliatoio", scrive il Corriere della Sera.