Lukaku: “Conte? La prima volta mi chiamò sei anni fa. È la realizzazione di un sogno”

Romelu Lukaku si è confessato in una lunga intervista a Walter Veltroni a La Gazzetta dello Sport. Il bomber dell’Inter ha parlato anche del tecnico Conte, per il quale nutre grande stima:

«Per me è un mentore, un padre, una persona che mi capisce veramente bene. E anche io lo capisco e gli sono grato della stima che ha sempre avuto per me. La prima volta che lui mi ha chiamato, sei anni fa, già voleva che fossi acquistato. Per me giocare per lui è veramente la realizzazione di un sogno. Vedi le sue squadre e capisci che puoi, come singolo e come collettivo, imparare tanto e migliorare tanto. Sento di essere cresciuto molto nella stagione scorsa, merito del mister e del suo staff. Ma dobbiamo pensare sia solo l’inizio. Dobbiamo migliorare ancora e Conte è l’allenatore giusto per farlo».