Sky – Lukaku, stop più grave di quello di Calha. Big Rom sorridente coi tifosi

Romelu Lukaku sorride con i tifosi dell’Inter all’esterno di Appiano Gentile. Nonostante le notizie non positive sul suo rientro in chiave Roma, Big Rom ha salutato i sostenitori nerazzurri fuori dal centro sportivo e firmato autografi.

Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: “Lukaku è uscito un minuto fa da Appiano, disponibile, sorridente e gentile con i tifosi nerazzurri. Calhanoglu è un pochino più avanti, tra domani e dopo tornerà in gruppo. Lukaku ha avuto un infortunio leggermente più pesante del turco e anche come mole è superiore a Calha, avrà bisogno di qualche giorno in più. Vedremo se Lukaku sarà convocato con la Roma, difficile a mio avviso. Calhanoglu verso il rientro, per Lukaku servirà qualche giorno in più”, si legge.