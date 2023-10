Lukaku, tanto rumore per nulla. “Nessun tiro, nessun pericolo. Alla fine i fischietti…”

"Alla fine hanno vinto i fischietti, poi neanche così tanto caotici. Fischietti che sono entrati allo stadio, magari non tutti e 30 mila, ma sono entrati. Verrebbe da dire, tanto rumore per nulla. Lo spauracchio Romelu Lukaku è rimasto tale: il ritorno del belga nel “suo” San Siro non ha prodotto alcunché. Ventisei palloni toccati in 98 minuti senza creare nessuna apprensione dalle parti di Sommer. Nessun tiro, nessun pericolo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a quanto fatto da Romelu Lukaku in Inter-Roma.