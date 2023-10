Zazzaroni su Inter-Roma: “Ha vinto la squadra più forte e che sta meglio. Lukaku? San Siro…”

"Poteva finire molto peggio per la Roma che da inizio stagione lotta con evidenti limiti tecnici e fisici", spiega Zazzaroni

"Ha vinto la squadra più forte e che sta meglio, molto meglio. Quella che ha giocato con la sua superiorità, la sua qualità, gambe e polmoni più freschi, testa più libera. Poteva finire molto peggio per la Roma che da inizio stagione lotta con evidenti limiti tecnici e fisici. Avremmo visto una partita certamente diversa soltanto se Mourinho avesse potuto disporre di Dybala, Pellegrini, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola. Il risultato, non so. Ma i cinque titolarissimi sono costantemente a mezzo servizio"