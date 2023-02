Inter, arma per la cavalcata in Europa: Lukaku sta tornando davvero. Dopo il derby…

Un'arma in più, per il campionato e per la Coppa Italia, ma anche per la cavalcata in Europa. Romelu Lukaku sta tornando davvero

Marco Macca

"La luce in fondo al tunnel. E, finalmente, il sorriso. Nell’entusiasmo generale post derby, Simone Inzaghi ha trovato altri motivi per essere felice, al di là del risultato. Romelu Lukaku sta tornando per davvero. Se in Coppa Italia contro l’Atalanta aveva dimostrato di aver ritrovato la gamba, il derby di domenica è servito da controprova: il belga è subentrato a Dzeko, mettendo la sua fisicità al servizio della squadra e facendo intravedere sprazzi di vecchio Lukaku. Non siamo ancora sui livelli da “incredibile Hulk” a cui ci aveva abituato nella prima avventura interista, ma Romelu è sembrato un giocatore ritrovato, nella caparbietà e nell’intensità della sua azione. Ora Inzaghi studia il percorso migliore per aggiungere brillantezza, indispensabile per poter fare di Romelu un’arma per tentare una cavalcata anche in Europa", scrive la Gazzetta.