Tripletta Lukaku col Belgio, l’Inter: “Venerdì sera ci vediamo triplo”

Romelu Lukaku ha giocato con il suo Belgio, contro la Svezia, e ha regalato alla sua Nazionale la vittoria nella prima partita di qualificazione ai prossimi Europei. Una tripletta per il giocatore dell'Inter nella partita di esordio del ct Tedesco. Un messaggio positivo anche in vista del finale di stagione con la squadra di Inzaghi ancora in corsa per un posto nella prossima CL, nei quarti della Champions e in Coppa Italia.