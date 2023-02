Inter, segnali incoraggianti da Lukaku: “Contro il Bologna a caccia del tris”

"Big Rom a caccia del tris. Dopo il rigore con l’Udinese e la stoccata risolutiva con il Porto, contro il Bologna, Lukaku insegue il terzo gol consecutivo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Romelu Lukaku che, contro il Bologna, avrà spazio dal 1'. Lukaku ha segnato 5 gol in 4 partite al Bologna, timbrando il cartellino in tutte le partite disputate contro i rossoblù.

Un'occasione importante per Big Rom ma anche per l'Inter che nelle prossime tre partite sfiderà Bologna, Lecce e Spezia, con l'obiettivo di consolidare il secondo posto. "Attenzione, però, perché in questo 2023, l’Inter ha lasciato per strada ben 7 punti proprio contro cosiddette piccole. La banda Inzaghi non può permettersi altri passi falsi. E il miglior Lukaku sarà utile anche in questo senso, come antidoto", conferma il Corriere dello Sport.