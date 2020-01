L’urlo social di Lukaku già pronto alle prossime sfide

Non ci si si può fermare nonostante tutto. Con l’Atalanta è stata durissima. Alla fine, per come è andata la partita, il pareggio è un punto guadagnato: Handanovic ha pure parato un rigore. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini ha surclassato fisicamente l’Inter di Conte che nella prima parte di gara però era andata all’attacco senza paura di nulla. Ha segnato Lautaro, ma Lukaku l’ha messo davanti alla porta. E anche se non è riuscito a trovare la porta questa volta è concentratissimo sull’Inter e su ogni gara che verrà. Dai social arriva il suo grido di battaglia: “On to the next challenge”. “Alla prossima sfida”, insomma. Perché non ci si può arrendere mai se si vuole restare a galla fino in fondo.