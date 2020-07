TS – Lukaku vale i soldi spesi. L’Inter con lui ha superato anche le turbe psichiche di Lautaro

Un leader, capace di reggere anche da solo il peso dell’attacco dell‘Inter, e di prendere la squadra per mano per portarla verso la migliore stagione del post Triplete. Romelu Lukaku è stato probabilmente il giocatore più importante dell’annata nerazzurra, e non solo per i 29 gol fin qui realizzati. Tanto che Tuttosport dà la sua sentenza (ovvia): Rom vale i 65 milioni più bonus spesi dall’Inter per averlo dal Manchester United. Scrive il quotidiano:

“E così i 65 milioni di euro più 13 di bonus, che inizialmente sembravano un’esagerazione, in realtà corrispondono perfettamente al valore del giocatore. Che non è solo quello che ha segnato già 29 gol in stagione: ma è anche il giocatore capace di fare reparto quasi da solo, di sopperire in avvio di stagione le difficoltà ambientali di Sanchez, che ha faticato a integrarsi nel gioco nerazzurro, e adesso le turbe psichiche di Lautaro, alle prese con la margherita del passaggio al Barcellona o della conferma all’Inter“.

(Fonte: Tuttosport)