Van Basten: “Lukaku? Pensavo fosse come pugile in campo. Ma è impressionante”

Il giocatore nerazzurro è stato elogiato dall'ex calciatore olandese che ha un po' cambiato idea su di lui

Romelu Lukaku è tra i giocatori belga più ricercati su Google. In Belgio si godono il loro attaccante che all'Inter non vedono l'ora di ritrovare. Il giocatore è tra i più ricercati sul noto motore di ricerca sia a livello internazionale che nel suo Paese. I tifosi nerazzurri immaginano perché.

Di lui ha parlato pure Van Basten. L'ex giocatore del Milan dell'attaccante interista ha detto: «Lukaku è veloce col tiro, ma pensa anche, tutto il tempo. Trova la posizione, o tira, ma passa anche. All'inizio di lui pensavo che fosse un pugile in campo. Forte fisicamente, sembrava un po' lento, un po' poco elegante, ma non meno efficace. Ma quando vedi la sua tecnica e la sua intelligenza e come segna ogni volta poi pensi che sia davvero impressionante».