Lukaku ancora più affamato rispetto a quando è tornato: “Vuole la corona di Re e un trofeo”

Nonostante una prima parte di stagione da dimenticare, Romelu Lukaku non ha affatto gettato la spugna. Anzi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga è ancora più affamato rispetto a quando è tornato all'Inter in prestito dal Chelsea:

"Il vero Big Rom si è visto solo per qualche manciata di minuti in questo 2022-23, ma l'ex United e Chelsea non ha certo gettato la spugna. Anzi, è più arrabbiato e determinato rispetto a quando è tornato da Londra per riprendersi la corona di Re della Milano calcistica. Insieme al suo... gemello diverso, vuole chiudere alla grande la stagione, magari alzando da protagonista la Coppa Italia. A Riad anche lui ha festeggiato il trionfo nel derby di Supercoppa Italiana, ma ora vuole un trofeo che possa sentire suo. Magari dopo aver fatto un po' di strada anche in Champions e ravvivato la corsa scudetto".